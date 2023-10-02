37-летняя Ольга Бузова прокомментировала новость о беременности жены бывшего супруга

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что на вопрос журналистов о новости о беременности Анастасии Костенко, Ольга Бузова ответила, что рада за своего бывшего супруга. Она отметила, что футболист Дмитрий Тарасов всегда мечтал о большой семье, и теперь его мечта осуществляется. Вместе с этим, Бузова выбрала сдержанный и сдобренный нежной иронией тон в своем комментарии, не раскрывая дополнительной информации о событиях в своей собственной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

"Я очень рада. Мой бывший супруг мечтал о большой семье — и вот она у него есть", — сказала Бузова.

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