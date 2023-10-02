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Бузова прокомментировала четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова

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Шоу-бизнес

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова положительно отреагировала на новость о том, что ее бывший муж, российский футболист Дмитрий Тарасов, ждет своего пятого ребенка. Бузова выразила свою радость за Тарасова, заявив, что он всегда мечтал иметь большую семью.

Бузова прокомментировала четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова
Фото: wikimedia.org

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, но развелись четыре года спустя. В 2018 году Тарасов женился на российской модели Анастасии Костенко, и с тех пор у пары родилось трое общих детей: две дочери по имени Милана и Ева и сын по имени Алексей. В сентябре Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвертого ребенка.

Дмитрий Тарасов также воспитывает дочь Ангелину, которую ему родила первая супруга Оксана Пономаренко в 2009 году.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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