Бузова прокомментировала четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова положительно отреагировала на новость о том, что ее бывший муж, российский футболист Дмитрий Тарасов, ждет своего пятого ребенка. Бузова выразила свою радость за Тарасова, заявив, что он всегда мечтал иметь большую семью.

Фото: wikimedia.org

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, но развелись четыре года спустя. В 2018 году Тарасов женился на российской модели Анастасии Костенко, и с тех пор у пары родилось трое общих детей: две дочери по имени Милана и Ева и сын по имени Алексей. В сентябре Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвертого ребенка.

Дмитрий Тарасов также воспитывает дочь Ангелину, которую ему родила первая супруга Оксана Пономаренко в 2009 году.

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