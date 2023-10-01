Журналистка Алёна Жигалова поделилась секретом похудения на 12 килограмм

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка, ведущая YouTube-шоу "Алёна, блин!", Алена Жигалова сбросила 12 килограммов из-за тяжелой работы. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

По ее словам, съемки отнимают много сил и энергии.

"А вы снимайтесь каждый день и проводите время внутри скандалов шоу-бизнеса — например, между Тимуром Хайдаровым, певицей Славой и артистом Филиппом Киркоровым. Тоже похудеете", — заявила Жигалова.

В начале августа Жигалова и сама оказалась в эпицентре скандала, который разгорелся из-за того, что в шоу Анастасии Ивлеевой Алёна согласилась съесть вареную морскую свинку.

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