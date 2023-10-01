Журналистка, ведущая YouTube-шоу "Алёна, блин!", Алена Жигалова сбросила 12 килограммов из-за тяжелой работы. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом "Звездач".
По ее словам, съемки отнимают много сил и энергии.
"А вы снимайтесь каждый день и проводите время внутри скандалов шоу-бизнеса — например, между Тимуром Хайдаровым, певицей Славой и артистом Филиппом Киркоровым. Тоже похудеете", — заявила Жигалова.
В начале августа Жигалова и сама оказалась в эпицентре скандала, который разгорелся из-за того, что в шоу Анастасии Ивлеевой Алёна согласилась съесть вареную морскую свинку.
Ранее мы писали, что Екатерина Варнава сделала себе новую стрижку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".