Актер Сергей Бурунов признался в чувствах к Ольге Серябкиной

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский комедийный актер Сергей Бурунов попросил представителей прессы не произносить имя певицы Ольга Серябкиной, так как его будоражит ее личность. Об этом сообщает "Пятый канал".

Фото: prt scr youtube.com/PULT ru

Он отметил, что экс-солистка группы SEREBRO — профессионал своего дела и прекрасный человек. Также Бурунов признался, что ему нравятся Эмин Агаларов и Алексей Чумаков.

Ольга Серябкина и Сергей Бурунов уже работали вместе — артист снялся в клипе певицы на песню "Дядя Гена".

До этого Ольга Серябкина также признавалась в "чувствах" к Бурунову — из-за него она согласилась принять участие в шоу "ОКнутые люди", где он выступил ведущим.

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