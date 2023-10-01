Российский комедийный актер Сергей Бурунов попросил представителей прессы не произносить имя певицы Ольга Серябкиной, так как его будоражит ее личность. Об этом сообщает "Пятый канал".
Он отметил, что экс-солистка группы SEREBRO — профессионал своего дела и прекрасный человек. Также Бурунов признался, что ему нравятся Эмин Агаларов и Алексей Чумаков.
Ольга Серябкина и Сергей Бурунов уже работали вместе — артист снялся в клипе певицы на песню "Дядя Гена".
До этого Ольга Серябкина также признавалась в "чувствах" к Бурунову — из-за него она согласилась принять участие в шоу "ОКнутые люди", где он выступил ведущим.
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