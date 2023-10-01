Актриса Екатерина Варнава опубликовала фото с новой прической

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава показала своим поклонникам новую прическу и призналась, что таким образом "отрезала прошлое".

Фото: личная страница Екатерины Варнавы в Инстаграм

Артистка предстала в своем блоге с каре. Она отметила, что будет привыкать к новому образу, так как только в детстве ходила с короткой стрижкой.

"Такая история с головой… Это закончится дня через три-четыре. Закончится энтузиазм по поводу стрижки и станет проблемой номер один: "Почему я отрезала волосы?" — призналась актриса.

Подписчики звезды пришли в восторг, они отметили, что Екатерине очень идет. По их словам, она стала выглядеть свежее.

Ранее мы писали, что пластический хирург отметил отеки Екатерины Варнавы, предположив, что она сделала пластику.

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