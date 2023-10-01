Певица Anna Asti рассказала, как уговорила Элджея присоединиться к ее лейблу

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей, присоединился к новому лейблу артистки Анны Asti. Сама певица рассказала, как ей удалось его уговорить.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Анна отметила открытие собственного музыкального лейбла в Петровском путевом дворце. Мероприятие началось с выступления Элджея, который теперь тоже связан с компанией. Певица отметила, что она познакомились полгода назад, тогда она пригласила его на ужин.

При этом, как она рассказала в беседе Telegram-каналом ZHARA MAG, он согласился присоедниться чуть позже.

"Просто я манипулировала именно ужином", — пошутила звезда.

Также певица не исключает, что вместе с рэпером они могут записать совместный трек, однако пока ни о каких сроках не идет речи.

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