Актер Алексей Панин признался в использовании России для заработка денег

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин, звезда фильма "Жмурки", признался, что в его фильмографии было много халтуры, однако он стремился "заработать бабло". Такими словами он подписал пост в соцсети под фотографией с актером Алексеем Булдаковым, который скончался в 2019 году.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Алексей Панин любит делиться с подписчиками архивными фотографиями с коллегами. Он уже публиковал снимки с Катериной Шпицей, Татьяной Кравченко, Любовью Толкалиной и другими. Сегодня настала очередь Алексея Булдакова.

"С дядей Лешей Булдаковым на съемках какой-то очередной херни, где мы тупо зарабатывали бабло. Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии… даже вспомнить страшно. Одни только "Солдаты" чего стоят!" — написал Алексей.

При это актер не скрывает, что российские проекты приносили ему много денег и он мог позволить себе роскошную жизнь.

"Мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире — не так, как должны жить звезды. Но мы не голодаем", — заверил он.

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