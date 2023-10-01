Певица Наташа Королёва переборщила с сексуальностью на шоу "Битва поколений"

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Российская певица Наташа Королёва стала одной из участниц программы "Битва поколений" на телеканале МУЗ-ТВ. Как признался один из судей Денис Кукояка, его смутила "сексуальность" артистки.

Фото: prt scr youtube.com/Наташа Королева

В этом выпуске заслуженная артистка России Наташа Королева сражалась с певицей "молодого поколения" Клавой Кокой.

"Можно я скажу неловкое? Меня чуть-чуть смутила сексуальность. Вы как будто бы мамина подруга, и я такой смотрю на ваши такие движения, и глаза закрываю, но так, с уважением. Я, наверное, не аудитория Наташи, а вот когда поёт Клава — от неё невозможно оторвать взгляд", — признался Денис Кукояка.

Ранее в этом же шоу Виктор Дробыш рассказал, за что ненавидел Наташу Королёву.

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