Светлана Немоляева назвала "бесовщиной" поведение уехавших артистов

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Светлана Немоляева возмущена русофобией, которая исходит от артистов, покинувших родину. Так, особенно ей неприятно поведение Артура Смольянинова*, Дмитрия Назарова** и Татьяны Лазаревой**.

Фото: prt scr youtube.com/ Историс - Откройте, Давид!

По словам актрисы, комикесса, например, вообще из себя ничего не представляет.

"Но есть такие, как Татьяна Лазарева, она никто и ничто, она не сделала ничего, и вообще непонятная личность. Теперь же она огрызается, как маленькая собачонка, говорит гадости. Я когда услышала ее слова, подумала: боже мой, какой ты грех совершаешь. Она сказала: я радуюсь, что дроны летят на мирное население Курска, под Белгород. Какой-то старичок бедный копался в огороде. И погиб от дрона. Что он ей сделал плохого? А она: я радуюсь. Понимаете, что это?! Это бесовщина, это что-то страшное", — заявила артистка в беседе с "АиФ".

Немоляева уверена, что теперь на бывшей юмористке висит такой грех, который не простится никогда и никем.

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*Внесен список экстремистов по решению Минюста РФ



**Признаны Минюстом РФ иностранными агентами

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