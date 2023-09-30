У 77-летнего Вячеслава Добрынина есть 51-летний внебрачный сын

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Альберт Вячеславович Штефан стал участником программы "Ты не поверишь!" на НТВ, где признался, что его родной отец — певец и музыкант Вячеслав Добрынин.

Фото: prt scr youtube.com/Вячеслав Добрынин

По словам Штефана, он был крайне удивлен, когда его мать рассказала ему правду. Его с пяти лет воспитывал совершенно другой мужчина, так как родительница и слышать не хотела о биологическом отце Альберта.

Предполагается, что Вячеслав Добрынин познакомился с молодой поклонницей на гастролях в Красноярске, когда ему было 24, а возлюбленной — 21. Светлана Петровна призналась сыну, что искала новых встреч с певцом, когда узнала о беременности, но все было тщетно.

При этом сам Добрынин в своей автобиографической книге указал на тот факт, что у него внебрачный ребёнок — однако изменил имена.

Альберт признался, что ему не нужны деньги отца, он просто хочет общаться.

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