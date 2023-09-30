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Названная дочь Веры Васильевой рассказала, кому достанется миллионное наследство актрисы

Шоу-бизнес

Дарья Милославская, которую народная артистка СССР Вера Васильева считала своей дочерью, пришла в шоу "Эксклюзив" на Первом канале и рассказала, кому достанутся дорогие украшения скончавшейся звезды.

Названная дочь Веры Васильевой рассказала, кому достанется миллионное наследство актрисы
Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

Так, по ее словам, она исполняет последнюю волю своей названной матери — она начала передавать драгоценности коллегам и близким друзьям Васильевой. У каждого из них есть возможность выбрать то, что им будет напоминать о ней.

Близкая подруга звезды театра и кино Наталья Фекленко рассказала, что Васильева всего была "дорогой женщиной" — помимо огромной коллекции украшений у нее осталось много платьев.

"Хотя это и смешно звучит, но все платья ей покупала я, она так радовалась этому. Ей было так приятно покупать одежду. Все эти платья я тоже отдам коллегам и друзьям Веры Кузьминичны", — рассказала Дарья Милославская.

Себе на память она оставила книгу, которую очень любила Вера Васильева и часы.

Ранее мы писали, что любимый пес Вячеслава Гришечкина по кличке Беня живет один в его квартире.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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