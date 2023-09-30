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Актриса Анна Фроловцева объяснила свое исчезновение с экранов

1:42
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России, исполнительница роли Галины Ивановны в сериале "Воронины" Анна Фроловцева рассказала, что не любит посещать шумные мероприятия. Также, по ее словам, она соглашается участвовать не во всех проектах.

Актриса Анна Фроловцева объяснила свое исчезновение с экранов
Фото: prt scr youtube.com/ ГК "Фундамент". Дизайн интерьера и ремонт квартир

Артистка призналась, что в любом проекте для нее важно, чтобы сценарий зацепил, "чтобы внутри что-то заиграло, заговорило".

"Такая наша актёрская жизнь: то пусто, то густо. Когда человек в возрасте, ему много ролей не дают, тем более меня часто ассоциируют именно с Галиной Ивановной из "Ворониных". В театр тоже сейчас зовут, но пока мне ничего не нравится. Может быть, такая привередливая стала, но я не люблю подводить", — поделилась Фроловцева в беседе с "Абзацем".

Помимо этого ее не устраивает и то, что творится в различных популярных ток-шоу на ТВ. Там в обсуждениях зачастую пренебрегают чувством такта.

"Я не люблю тусовки и всякие телевизионные шоу. Вот Гришечкина только не стало, а передачу уже сняли. Не понимаю: зачем же ковыряться в белье? Меня тоже на ток-шоу приглашают. Я спрашиваю: "Ну и сколько стоит моя судьба?" Всех денег не заработаешь. Я так не умею и не хочу. Когда Бори не стало Клюева, никто не пошёл ни на какие шоу. Какую гадость тогда только ни писали про его якобы любовниц. Ну заработали они свои копейки — ничего больше за это не получат. Их Бог накажет за это", — заключила актриса.

Ранее мы писали, что актриса Людмила Поргина раскритиковала спектакли Константина Богомолова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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