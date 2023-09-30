Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить Гарика Харламова на фронт

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьева в новым выпуске своей авторской программы предложил отправить шоумена Гарика Харламова на фронт. Журналист не оценил шутку комика о происходящем в стране. Об этом пишет "МК".

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

В соцсетях стало вирусным видео, в котором Харламов под аккомпанемент Дмитрия Маликова поет про доллар "за 100 рублей", про отечественные авто, сделанные из китайских и про то, что "россиянам закрыт въезд в 120 стран".

"Скажите нам, у вас есть какой-то план," — задается вопросом под конец песни Харламов.

Так, Соловьев считает, что юморист не осознает, что происходит в стране и мире.

"Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Вы знаете, что в стране происходит?" — задал встречный вопрос Соловьев.

Телеведущий заявил, что план есть, "например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт".

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