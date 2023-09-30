Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ирина Салтыкова рассказала, как прошел ее развод с Виктором Салтыковым
Российская армия взяла под контроль Орехово-Василевку
ЛуАЗ обыгрывает УАЗ на бездорожье "в одну калитку"
Золотов продолжит дело Пригожина? В сети обсуждают судьбу ЧВК "Вагнер"
В России был продан последний официальный Volkswagen Touareg
В Дагестане учителям запретили использовать WhatsApp в рабочих целях
Три станции московского метро подключились к инициативе "Музыка в метро"
Окулист предупреждает: носить контактные линзы во сне может привести к опасным осложнениям
Певец Николай Басков пообещал купить квартиру в Москве коллеге Хабибу Шарипову

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить Гарика Харламова на фронт

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьева в новым выпуске своей авторской программы предложил отправить шоумена Гарика Харламова на фронт. Журналист не оценил шутку комика о происходящем в стране. Об этом пишет "МК".

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить Гарика Харламова на фронт
Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

В соцсетях стало вирусным видео, в котором Харламов под аккомпанемент Дмитрия Маликова поет про доллар "за 100 рублей", про отечественные авто, сделанные из китайских и про то, что "россиянам закрыт въезд в 120 стран".

"Скажите нам, у вас есть какой-то план," — задается вопросом под конец песни Харламов.

Так, Соловьев считает, что юморист не осознает, что происходит в стране и мире.

"Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Вы знаете, что в стране происходит?" — задал встречный вопрос Соловьев.

Телеведущий заявил, что план есть, "например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт".

Ранее мы писали, что юмористка Елена Степаненко удивила своей внешностью в молодости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Последние материалы
Екатерина Варнава поделилась воспоминаниями о бывших отношениях с Дмитрием Хрусталевым
Мать Виктории Бони подбирала слова для дочери после пластической операции
Растет доля женщин, отказывающихся от абортов в России
Топ-5 смартфонов до $200: лучшие предложения на рынке
Владимир Соловьев предложил отправить Гарика Харламова на СВО
Звездный адвокат Анатолий Кучерена развелся с молодой супругой
Зрители нашли киноляп с порванной одеждой Куравлева в фильме "Вий" 1967 года
Телеведущая Юлия Барановская купила своим детям змею в террариуме
Очень негативно: Скотт Риттер обратил внимание на признания супруги Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал о единственных двух вариантах у Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников