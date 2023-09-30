Российский певец Николай Басков в одном из выпусков шоу "Ну-ка, все вместе", где он является ведущим, решил подшутить над приглашенным гостем. В этот раз им стал Хабиб Шарипов, прославившийся своей композицией "Ягода малинка".
Басков обратил внимание, что молодой исполнитель всегда выходит с этой песней в красном костюме и белой футболке, при этом он поинтересовался причиной наличия белой повязки на голове артиста.
"Это скотч для поддержания прически", — пошутил в ответ Шарипов.
Неожиданным стало предложение Баскова помочь артисту с покупкой квартиры в Москве. Николай поинтересовался, смог ли он при помощи хита заработать на столичную недвижимость и получил отрицательный ответ. Ведущий пообещал, что поможет и даже подарит ему "гнездышко".
Ранее мы писали, что рэпер ST не хочет ничего слышать про будущих женихов своих дочерей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.