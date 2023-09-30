Певец Николай Басков пообещал купить квартиру в Москве коллеге Хабибу Шарипову

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Николай Басков в одном из выпусков шоу "Ну-ка, все вместе", где он является ведущим, решил подшутить над приглашенным гостем. В этот раз им стал Хабиб Шарипов, прославившийся своей композицией "Ягода малинка".

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Басков обратил внимание, что молодой исполнитель всегда выходит с этой песней в красном костюме и белой футболке, при этом он поинтересовался причиной наличия белой повязки на голове артиста.

"Это скотч для поддержания прически", — пошутил в ответ Шарипов.

Неожиданным стало предложение Баскова помочь артисту с покупкой квартиры в Москве. Николай поинтересовался, смог ли он при помощи хита заработать на столичную недвижимость и получил отрицательный ответ. Ведущий пообещал, что поможет и даже подарит ему "гнездышко".

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