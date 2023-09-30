Вдова Караченцева Поргина назвала "безобразием" спектакли Богомолова

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Заслуженная актриса России Людмила Поргина, вдова артиста Николая Караченцева, назвала "полным безобразием" спектакль Константина Богомолова "Борис Годунов", поставленный на сцене "Ленкома". Ранее с таким же мнением выступил актер Александр Лазарев-младший.

Фото: prt scr youtube.com/Начало

По словам Поргиной, в творчестве Богомолова нет искусства.

"Его "Борис Годунов" в "Ленкоме" — это полное безобразие. Там мещанство и хамство. Людей на показе было мало. Я видела его спектакль "Идеальный муж" в другом театре, он там рассказывал о двух геях. В конце персонажи убили друг друга, потому что жён ненавидят. Он ставил спектакль по пьесе "Иван Васильевич" в театре Андрея Миронова. Это безобразие! Всё это никакого искусства не несёт", — возмутилась актриса в беседе с "Абзацем".

Также Людмила Поргина подчеркнула, что у театра есть цель созидать, а Богомолов ее дискредитирует. Она призналась, что в шоке от такого режиссера.

"Цель театра — давать силы для жизни, вдохновлять человеческие души. Здесь столько сложностей! А он ставит про каких-то гомосексуалистов. Да они нам не нужны!" — заключила она.

Ранее мы писали, что психолог Вероника Степанова назвала брак Константина Богомолова и Ксении Собчак корыстным.

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