Екатерина Варнава поделилась воспоминаниями о бывших отношениях с Дмитрием Хрусталевым

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Варнава поделилась некоторыми подробностями своих прошлых отношений с комиком Дмитрием Хрусталевым, которые датированы около десяти лет назад. В интервью она рассказала, что ее мама до сих пор хранит память о Хрусталеве с теплотой и использует мобильный телефон, который он ей подарил.

Фото: "Kativarnava1" by aaneshka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Варнава также сравнила свою пару с Хрусталевым с знаменитыми американскими влюбленными, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Она подчеркнула, что, как и Кайли и Тимоти, они оба являются крупными личностями, и в отношениях могут проявлять себя настойчиво.

Екатерина Варнава была замужем за режиссером Александром Молочниковым, который рассказал в интервью, что они поженились весной, но вскоре после брака решили расстаться. Он также отметил, что официальный брак мог бы помочь Варнаве переехать в США вместе с ним, так как сам обладает американским паспортом.

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Катя Варнава рассказала об интимной жизни с Хрусталевым/ RuNews24