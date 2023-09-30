Звездный адвокат Анатолий Кучерена развелся с молодой супругой

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звездный адвокат Анатолий Кучерена, который в свое время смог помочь многим знаменитостям, среди которых Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс и другие, расстался со своей молодой супругой после пяти лет брака. Как пишет StarHit, причиной расставания стали личные амбиции молодой женщины.

Фото: prt scr youtube.com/ Александр Лукьянов [недляэфира]

Анатолий встретил Анастасию почти сразу после скандального развода с первой женой. Большая разница в возрасте не смутила возлюбленных, они поженились и стали родителями двух очаровательных сыновей. Однако и тут судьба сыграла с Анатолием злую шутку.

Еще в начале их романа многие поговаривали, что Анастасия вышла замуж с четкой целью — завязать нужные связи, продвинуть себя. И всего этого добилась благодаря мужу, который в ней души не чаял.

Сейчас Анастасия планирует заниматься наставничеством в области личной энергии, мышлении. За это она хочет почти 300 тысяч рублей. При этом в своих соцсетях она хвалится чеками по 500 и 800 тысяч рублей.

Сам Анатолий теперь не может видеться с детьми, также бывшая жена планирует бороться с ним за имущество, нажитое в браке. При этом он обещает, что напишет книгу "о молодом и амбициозном юристе-"коуче".

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