Телеведущая Юлия Барановская купила своим детям змею в террариуме

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская купила своим детям необычный подарок — настоящую змею в террариуме, о которой они мечтали долгое время.

Фото: prt scr youtube.com/Звук

Звезда вышла на связь с подписчиками и показала в личном блоге нового члена семьи.

"Теперь он живет у нас", — подписала она публикацию.

При этом знаменитость испугалась, когда змея зевнула. Она задалась вопросом о том, почему она такая активная на ночь глядя.

"А что ты такой активный-то на ночь глядя? Он что, по ночам будет тут тусоваться? Ой, мамочки, какой он большой… Он еще вырастет?", — спросила Барановская.

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