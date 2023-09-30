Телеведущая Юлия Барановская купила своим детям необычный подарок — настоящую змею в террариуме, о которой они мечтали долгое время.
Звезда вышла на связь с подписчиками и показала в личном блоге нового члена семьи.
"Теперь он живет у нас", — подписала она публикацию.
При этом знаменитость испугалась, когда змея зевнула. Она задалась вопросом о том, почему она такая активная на ночь глядя.
"А что ты такой активный-то на ночь глядя? Он что, по ночам будет тут тусоваться? Ой, мамочки, какой он большой… Он еще вырастет?", — спросила Барановская.
Ранее стало известно, кто настоящая мать детей Филиппа Киркорова.
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