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Филиппа Киркорова заподозрили в сожительстве с биологической матерью его детей

0:59
Шоу-бизнес

Певец и музыкант Филипп Киркоров в одиночку воспитывает двоих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Он не скрывает, что ему родила наследников суррогатная мать, однако об ее личности говорить он отказывается.

Филиппа Киркорова заподозрили в сожительстве с биологической матерью его детей
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Поклонники Филиппа Киркорова постоянно задаются вопросом о том, благодаря кому поп-король стал отцом. Под подозрение попала крестная мать его детей Наталья Ефремова, проживающая в доме музыканта. Ранее женщина работала продавцом в бутике "Престиж", где и встретила артиста, а затем очень быстро стала генеральным директором. Сейчас у нее есть два своих бизнеса.

Дети Киркорова называют ее "мамой Наташей", а интернет-пользователи на редких снимках в Сети нашли сходство женщины с наследниками короля отечественной эстрады.

Ранее мы писали, что Анастасия Костенко не могла признаться в четвертой беременности из-за токсикоза.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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