Рэпер ST пока не готов думать о будущих женихах своих дочерей

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Александр Степанов, более известный как рэпер ST, заявил, что пока не готов думать о будущих женихах своих наследниц. Об этом он сообщил корреспонденту "Пятого канала".

Фото: prt scr youtube.com/Шастун

Он признался, что пока до сих пор не осознал, что совсем скоро у него будет не одна дочь, а две.

"Я сижу и понимаю, что теперь два человека будут называть меня "папа". Даже, если так вдуматься, то это какое-то невероятное чувство. Будут стоять два детских стульчика дома. Я буду гулять с двумя дочерьми. Ко мне когда-то придут домой два жениха, хотя об этом как-то не хочется думать. Я думаю, они так же уйдут, как придут", — улыбнулся ST.

Рэпер ST и его супруга Ассоль сообщили о долгожданном пополнении в конце августа. Ранее модель признавалась, что хотела бы иметь детей-погодок, но первая беременность была с определенными сложностями, поэтому им с мужем пришлось сделать перерыв.

Ранее мы писали, что рэпер ST выбирает имена для дочерей без буквы "р".

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