Дочь Шатунова рассказала, что в "другой жизни" он хотел быть птицей

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь легендарного исполнителя Юрия Шатунова Эстелла рассказала, кем он хотел стать "в другой жизни". В новом ролике на YouTube-канале Shatunov Family Life дочь музыканта и его супруга Светлана показали на берегу озера место, где он любил ловить рыбу.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Девочка сообщила маме, что папа хотел в другой жизни стать птицей и понимать язык птиц. По её словам, отец рассказал ей об этом год назад во время рыбалки.

"Может, тот лебедь, что подплывал к нам только что, и есть наш папа?", — спросила Светлана.

Ролик появился на канале накануне, но уже собрал более 200 тысяч просмотров. Поклонники артиста в комментариях поблагодарили его семью и признались, что видео трогает до слёз.

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Воспоминания о папе от Эстеллы Шатуновой