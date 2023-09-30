Дочь легендарного исполнителя Юрия Шатунова Эстелла рассказала, кем он хотел стать "в другой жизни". В новом ролике на YouTube-канале Shatunov Family Life дочь музыканта и его супруга Светлана показали на берегу озера место, где он любил ловить рыбу.
Девочка сообщила маме, что папа хотел в другой жизни стать птицей и понимать язык птиц. По её словам, отец рассказал ей об этом год назад во время рыбалки.
"Может, тот лебедь, что подплывал к нам только что, и есть наш папа?", — спросила Светлана.
Ролик появился на канале накануне, но уже собрал более 200 тысяч просмотров. Поклонники артиста в комментариях поблагодарили его семью и признались, что видео трогает до слёз.
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