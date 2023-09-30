Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что полиция штата Невада заявила, что подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура был наконец арестован. Им оказался 60-летний Дуэйн Дэвис, известный как Keefe D — бывший гангстер.

Фото: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/booking-photo-of-duane-keefe-d-davis-photographed-off-of-a-news-photo/1708484058?adppopup=true

Задержать Дэвиса после столь долгого времени удалось благодаря его болтливости. Он впервые рассказал о своем участии в убийстве Тупака еще в 2010 году, в рамках встречи с федеральными и местными властями, согласившись дать показания в обмен на снятие обвинений в наркотических преступлениях, которые грозили ему пожизненным заключением.

В своих мемуарах "Легенды Комптон-стрит" он также поделился подробностями, утверждая, что убийство Тупака было совершено его племянником, известным гангстером Орландо Андерсоном. Дэвис заявил, что в момент убийства он находился в машине вместе с Орландо и двумя другими сообщниками, из которой было произведено несколько выстрелов.

Однако, в штате Невада нет срока давности для дел об убийствах. В результате полиция смогла его арестовать. В ходе расследования также выяснилось, что Дэвис был заказчиком убийства Тупака и предоставил орудие для совершения преступления. Согласно информации, опубликованной в NY Post, против Дэвиса будут предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства.

Родственники Шакура полностью поддержали арест Дэвиса и выразили уверенность в его виновности. Однако, не обошлось и без негативных комментариев: сводный брат рэпера выразил критику в адрес полиции за ее медлительность и нежелание расследовать преступление, участники которого были известны давно.

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