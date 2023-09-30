Блогер Хамматова с весом 34 килограмма родила четвертого ребенка

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Хамматова в свое время удивила интернет-публику тем, что в 30 лет весит всего 34 килограмма. При этом она родила и выносила трех здоровых детей. Сейчас стало известно, что женщина стала мамой в четвертый раз.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

В свое время Хамматова прославилась тем, что приняла участие в ток-шоу на федеральном канале, в котором уверяла публику, что, во-первых, ничем не болеет, а, во-вторых, скорее всего не пойдет за четвертым наследником. Однако это случилось, и сейчас она воспитывает двух сыновей и двух дочерей.

Пользователи Сети несмотря на то, что Марии удается рожать здоровых детей, призывают родственников обратить внимание на ее вес.

Сама Мария утверждает, что никаких расстройств у нее нет, она ест все, что захочет, просто не набирает ни грамма.

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