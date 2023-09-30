Келли Роуленд случайно обнажила грудь на Неделе моды в Париже

Американская певица и актриса Келли Роуленд оказалась в центре внимания на Неделе моды в Париже, когда случайно обнажила грудь во время своего выхода.
В её году выглядела впечатляюще в платье-комбинации с анималистичным принтом и серебряными балетками, но не учла момент, который привёл к инциденту.
Поклонники успели сделать несколько компрометирующих снимков, хотя сама Келли Роуленд решила не придавать этому значения и продолжила свой путь по подиуму. Об этом сообщает Daily mail.
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