Келли Роуленд случайно обнажила грудь на Неделе моды в Париже

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица и актриса Келли Роуленд оказалась в центре внимания на Неделе моды в Париже, когда случайно обнажила грудь во время своего выхода.

Фото: openverse

В её году выглядела впечатляюще в платье-комбинации с анималистичным принтом и серебряными балетками, но не учла момент, который привёл к инциденту.

Поклонники успели сделать несколько компрометирующих снимков, хотя сама Келли Роуленд решила не придавать этому значения и продолжила свой путь по подиуму. Об этом сообщает Daily mail.

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