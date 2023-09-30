Тимур Хайдаров после громкого скандала отказался от руководства клиникой

Скандал с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова и звезд российского шоу-бизнеса Славы и Филиппа Киркоровых принял новый оборот. Выяснилось, что Хайдаров уволился из клиники, соучредителем которой он был, после того, как в медицинских учреждениях, где он практиковал, были проведены внеплановые проверки. Такое развитие событий вызывает вопросы о финансовом положении хирурга, поскольку клиника, которую он покинул, имела относительно скромные показатели выручки и прибыли, учитывая высокую стоимость его операций.
Несмотря на разногласия, Хайдаров и его жена Светлана Сильваши отрицают какие-либо правонарушения и подчеркивают свою приверженность решению проблем со своими пациентами мирным путем и в частном порядке.
Филипп Киркоров поддерживал Хайдарова, приписывая ему его собственное физическое преображение. С другой стороны, Слава утверждает, что Киркоров также испытывал проблемы в результате процедур, проведенных Хайдаровым, и она призвала его честно рассказать о своих переживаниях.
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