После развода экс-жена Вячеслава Малафеева заблокировала его дочь

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Дочь футболиста Вячеслава Малафеева — Ксюша, как она сама утверждает, переехала в Дубай в марте этого года и ведет блогерскую деятельность. В июле она посетила родной Санкт-Петербурга после переезда в ОАЭ. Во время визита Ксения встретилась с семьей и ее отношения с отцом восстановились после многочисленных ссор. Они даже опубликовали совместные видео со своего загородного отдыха.

Фото: Личный аккаунт Ксении Малафеевой в Instagram

StarHit пишет, что отношения между Вячеславом и Ксенией наладились именно в период, когда Вячеслав разводился с Екатериной Малафеевой, с которой он был женат 11 лет. Раньше футболист критиковал поведение своей дочери и открыто игнорировал ее. Ксюша даже жаловалась, что ее отец не звонит и не интересуется ее делами. Когда брак распался, Екатерина заблокировала Ксению.

Ксюша полагает, что развод мог повлиять на ее отца, так как инициатором отсутствия общения с ней была экс-супруга Малафеева. В какой-то момент Екатерина устала от проблемной дочери Вячеслава. Ксюша даже опубликовала свой рассказ об их взаимоотношениях в своих социальных сетях, после чего Екатерина заблокировала ее. Ксюша не пишет и не звонит ей и так, но она не понимает, зачем прибегать к таким мерам.

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