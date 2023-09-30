56-летняя Памела Андерсон появилась на публике без макияжа

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что 56-летняя Памела Андерсон — звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу", решила придерживаться более естественного стиля. На показе Виктории Бекхэм во время парижской Недели моды она выбрала простую прическу и полностью отказалась от косметики, что считается практически табу среди ее коллег. Однако это не значит, что она совсем пренебрегает своим внешним видом.

Фото: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/pamela-anderson-attends-the-victoria-beckham-womenswear-news-photo/1708256590?adppopup=true

В интервью Entertainment Tonight актриса пояснила, что предпочитает стареть естественным образом, но это не означает, что она полностью запустила себя. Памела признается, что по-прежнему уделяет много времени красоте и проводит около двух часов перед зеркалом. Она также добавила с юмором, что много времени проводит в саду и поэтому у нее всегда грязь под ногтями.

Как обычно, реакции читателей Daily Mail разделились на два лагеря. Некоторые считают, что ей необходим макияж, особенно в ее возрасте, и что она выглядит больной или уставшей в таком образе. Другие сравнивают ее новый образ с 90-ми годами и советуют уделять больше внимания уходу за кожей и увлажнению. Однако многие также поддержали ее новый имидж, отметив, что она выглядит свежо и приятно и что это смелый шаг в современном мире, где многие знаменитости полагаются на пластическую хирургию и другие вмешательства.

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