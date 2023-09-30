Балерина Анастасия Волочкова назвала регулярный секс секретом своей фигуры

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Анастасии Волочковой обратили внимание, что за последнее время балерина сильно потеряла в весе. Артистка решила поделиться с фанатами секретной своей хорошей физической формы.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм

Из многочисленных интервью танцовщицы уже давно известно, что она практически не ест. Однако после ее последней публикации становится понятным, что дело не только в спорте и питании. Балерина рассказала, что одним из важных секретов ее подтянутой фигуры является регулярный секс.

"Я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я. Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив!" — написала Волочкова.

Несмотря на большинство позитивных комментариев под публикацией нашлись и те, кто назвал фигуру Волчковой нездоровой.

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