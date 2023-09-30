Super.ru пишет, что актриса Кристина Асмус вчера рассказала о серьезной травме, полученной на съемках под Санкт-Петербургом. Врачи диагностировали у актрисы перелом ноги со смещением и заявили, что без операции не обойтись. Однако операцию уже провели неделю назад, о чем Кристина сообщила в пятницу через запрещенную социальную сеть. Из ее поста видно, что она пережила тяжелые моменты в больнице.
Операция была сделана на левую стопу и включала установку целых пяти винтов и титановой пластины. Первые двое суток после операции Кристина испытывала шок. У нее была повышенная температура до 40 градусов, рвота в течение 15 часов, анестезийный послеэффект, сильные боли в ноге, потеря чувствительности, инъекции в живот, трудности с засыпанием даже на 20 минут и другие послеоперационные проблемы. Кормили ее два дня исключительно через капельницу. Также актриса поблагодарила в своем посте в запрещенной сети медперсонал, который за ней ухаживал и проводил операцию.
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