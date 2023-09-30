Волочкова рассказала, что имеет подтянутую фигуру из-за секса и позитива

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом своей стройной фигуры и радостью от подтянутости тела в своем Instagram*. В посте она также упомянула о задержании своего бывшего жениха Дмитрия Дюрана, который находится под следствием по делу о мошенничестве.

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

"Я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я. Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив!" — написала Волочкова.

В конце сентября в Москве задержали бывшего жениха Анастасии Волочковой, предпринимателя Дмитрия Дюрана. Его арест связан с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в которое он был вовлечен. Дюрана обвиняют в задолженности перед кредиторами, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Анастасия Волочкова про свою творческую миссию, благословение от Плисецкой и ненависть в соцсетях