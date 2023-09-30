Балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом своей стройной фигуры и радостью от подтянутости тела в своем Instagram*. В посте она также упомянула о задержании своего бывшего жениха Дмитрия Дюрана, который находится под следствием по делу о мошенничестве.
"Я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я. Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив!" — написала Волочкова.
В конце сентября в Москве задержали бывшего жениха Анастасии Волочковой, предпринимателя Дмитрия Дюрана. Его арест связан с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в которое он был вовлечен. Дюрана обвиняют в задолженности перед кредиторами, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.
*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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