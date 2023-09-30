Певец Игорь Николаев после операции на сердце повысил ценник на 1 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Игорь Николаев решил сократить количество выступлений, а также повысить ценник за свои услуги минимум на миллион рублей. Изменения связанны с тем, что недавно артист перенес операцию на сердце.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник сообщает, что уже с 10 октября Николаев будет готов рассматривать предложения о концертах. Как отмечается, артист будет отдавать предпочтение более выгодным предложениям — наибольшая сумма и недалеко от Москвы.

"Маэстро пообщался с врачами и семьей, после чего твердо решил: два-три концерта в месяц, ценник от четырех миллионов, а выбирать из предложений будет сам", — говорится в публикации.

Напомним, что 14 сентября Игорь Николаев попал в больницу в тяжелом состоянии с инфарктом и некоторое время находился на аппарате ИВЛ. Артисту провели операцию на сердце, а уже 29 сентября его выписали из клиники.

Ранее певец Михаил Шуфутинский рассказал, как проходит восстановление Игоря Николаева.

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