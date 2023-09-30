Певец Сергей Лазарев оскорбил себя из-за строгого судейства в "Ну-ка все вместе!"

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Российский певец Сергей Лазарев является председателем совета жюри в музыкальном шоу "Ну-ка все вместе!". В последнем выпуске артист остался недоволен своим судейством.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Одним из конкурсантов проекта стал 16-летний Федор Шпагин, который поразил своим выступлением 92 членов жюри. Однако Сергей Лазарев и еще семь человек решили не голосовать за начинающего артиста.

Ведущий шоу Николай Басков был поражен таким выбором Лазарева, поскольку Шпагин напомнил ему Сергея в молодости. После этого молодой человек спел трек Лазарева, однако тот заявил, что уже не может изменить своего решения.

"Я самый мразота и еще семеро, которые испортили всю "малину"", — возмутился Лазарев.

Артист аргументировал свое решение выгнать Шпагина с проекта тем, что у молодого певца слабые вокальные данные.

"Мы прошли несколько эфиров и понимаем уровень участников, и это такие жернова, в которых тебя могут перемолоть. Я осознаю, что вокально ты слабее. И было бы нечестно сейчас встать", — заключил Сергей Лазарев.

Ранее стало известно, что Дима Билан выгнал из шоу "Голос. Уже не дети" победительницу первого сезона Алису Кожкину.

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