Анджелина Джоли объяснила, почему больше не снимается в кино

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Vogue, связанному с запуском Atelier Jolie, Анджелина Джоли поделилась причинами своего отсутствия на большом экране.

Фото: Wikipedia

Актриса объяснила, что находится в переходном периоде в своей жизни, говоря: "Думаю, я переживаю переходный период. В это время я ощущаю себя немного подавленной. В определенном смысле я не чувствую, что была собой последние 10 лет".

Открытие Atelier Jolie оказало терапевтическое воздействие на актрису, позволив ей работать в креативной обстановке с доверенными людьми и вновь открыть для себя новые горизонты.

Следующим проектом для Анджелины Джоли станет озвучивание персонажа Мастера Тигрицы в мультфильме "Кунг-фу Панда 4", премьера которого запланирована на весну следующего года.

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