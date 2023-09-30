Певица Лолита в купальнике озадачила поклонников новым видео

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в последние годы любит эпатировать публику. 59-летняя певица неоднократно говорила, что совершенно не переживает из-за своего возраста и внешности.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В этот раз артистка решила опубликовать в соцсетях ролик, в котором предстала в откровенном купальнике рядом с бассейном. Звезда изобразила, как бы она себя вела, если бы была бабушкой и следила за плавающим в бассейне внуком.

"Когда я стану бабушкой, это будет выглядеть так", — подписала ролик знаменитость.

Заявление певицы о внуках звучит интригующе, поскольку ее единственная наследница страдает от неизлечимого заболевания. У 24-летней Евы синдром Аспергера, который проявляется в расстройстве поведения. Как рассказывала сама Лолита, ее дочь может иногда испытывать трудности с эмоциональными переживаниями, а также может быть зациклена на одном действии или предмете.

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