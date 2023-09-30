Концертный директор Сергей Горох рассказал, что стало с квартирой Моисеева

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Борис Моисеев скончался год назад после третьего инсульта. Накануне на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника в его честь. На мероприятии присутствовали близкие артиста, в том числе его друг Сергей Горох.

Фото: "Boris Moiseev at Laima Rendez Vous Jurmala 2017" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Концертный директор в беседе с Woman.ru рассказал, что с тало с недвижимостью Моисеева. По словам Гороха, квартира артиста на Краснопролетарской улице в комплексе "Ласточкино гнездо", которая оценивается минимум в 70 миллион рублей, сейчас находится в его собственности.

"Там сейчас идет ремонт. Я занимаюсь тем, чтобы навести порядок в костюмах Бориса, делаю помещение под его наряды. На следующий год Борису Михайловичу исполнилось бы 70 лет. Эти наряды будут задействованы", — поделился Сергей.

Напомним, что у Бориса Моисеева был заключен договор ренты со своим директором. Однако после смерти артиста его брат Марк Толкач хотел оспорить этот документ. Но впоследствии родственник отказался от этой затеи и московская квартира певца перешла Сергею Гороху.

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