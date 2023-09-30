Никита Ефремов показал, как сейчас живет его младшая сестра Надя

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актер Никита Ефремов показал своим подписчикам, как живет и чем занимается его младшая сестра Надежда. 16-летняя девушка играет в первом в России детском иммерсионном шоу "Девочка со спичками".

Фото: Личный аккаунт Никиты Ефремова в Instagram

Никита Ефремов опубликовал в личном блоге фотографию с родственницей. В спектакле Надя играет роль под руководством известного хореографа Мигеля, который является бессменным членом жюри в шоу "Танцы" на ТНТ.

Стоит отметить, что дочь Михаила Ефремова редко делится подробностями своей личной жизни в социальных сетях. Однако известно, что девушка пока учится в школе, но уже давно решила быть актрисой. Наследница планирует поступить и отучиться в одном из театральных университетов России.

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