Внук Аллы Пугачевой, находящийся в США, опасается, что его автомобиль хотят взорвать

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Здесь есть какая-то подозрительная штука", — объявил Никита Пресняков. Фото: openverse.org

В своем аккаунте в социальной сети, он разместил фотографию резиновой уточки в костюме Джокера, которую нашел на двери своего внедорожника. Старший внук Аллы Пугачевой предположил, что в утке может быть спрятано взрывное устройство. Однако вскоре ему объяснили, что нет никакой опасности, и что уточка — это обычная американская традиция, сообщает "ФедералПресс".

Владельцы внедорожников ставят резиновых уточек на автомобили друг друга.

"Фактически, мне следовало бы сохранить ее и передать другому владельцу внедорожника", — пояснил Пресняков.

Однако музыкант не оценил американский юмор и решил избавиться от игрушки. Из-за опасений за свою безопасность он выбросил уточку, открыв дверь с пассажирской стороны.

"Все может случиться. Кто знает, может быть, тут настоящий подражатель Джокера, который делает взрывные устройства из уточек", — добавил он.

На осень 2022 года Никита Пресняков уехал в США и заявил, что это не связано с опасениями перед мобилизацией. Ранее адвокат Алешкин опроверг слухи о возвращении Пугачевой в Россию.

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Как и где живет сейчас Никита Пресняков – старший внук Аллы Пугачевой