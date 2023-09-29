Зепюр Брутян выложила видео с Павлом Прилучным и сыном: "Нашему малышу исполнилось пять месяцев"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что актер Павел Прилучный уже более года счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян и они воспитывают сына Микаэля.

Фото: https://www.instagram.com/reel/CveP2q3N9xy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Весной этого года Павел стал отцом в третий раз, и Зепюр поделилась милым видео, на котором они с мужем и их сыном отдыхали на Мальдивах. В своем посте Зепюр отметила, что их малышу исполнилось пять месяцев. В комментариях поклонники пары выражали свои пожелания счастья и любви, а также отмечали, что видео наполнено любовью, заботой и вниманием к своему ребенку.

Таким образом, Павел Прилучный и Зепюр Брутян выглядят счастливыми, а их семейные моменты вызывают много положительных эмоций и восторга у их поклонников.

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