Фигурист Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами

Super.ru пишет, что Роман Костомаров — олимпийский чемпион, демонстрирует невероятное мужество и вдохновляет всех своим примером. Он пережил серьезную болезнь и ампутацию конечностей, но несмотря на это, продолжает великолепно справляться.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

Мы уже видели, как Роман мог ходить, бегать, прыгать и даже играть в хоккей, отбивая мяч на разминке перед выходом на лед на протезах. А сегодня он показал свои способности в плавании с протезами в бассейне. Сопровождая видео, Роман написал:

"Идём, бежим, а теперь и плывём. Только вперёд".

Роман Костомаров является примером вопреки трудностям и препятствиям. Его сила воли и постоянное стремление идти вперед, несмотря ни на что, вдохновляют многих людей.

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