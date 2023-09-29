Сергей Белоголовцев прошелся по фигуре Поплавской: "Яночка, малыш, хватит есть"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что актриса Яна Поплавская принимала препараты для похудения без медицинского наблюдения, в результате чего она столкнулась с серьезными последствиями и оказалась в больнице. Она рассказала о своем опыте, признав, что попала в тяжелое состояние из-за продолжительного употребления этих препаратов.

Фото: Личный аккаунт Яны Поплавской в Instagram

После этого неприятного опыта Яна Поплавская решила не заморачиваться по поводу своего тела и не проводить эксперименты с диетами. После интервью Яны Поплавской о политической обстановке в том числе, ее коллега актер Сергей Белоголовцев, опубликовал в своем блоге негативный комментарий, маскируя его язвительными шутками.

«Тут недавно моя подружка Яна извергала и низвергала, мол, „убеганцы“ и предатели возвращаются в „ящик“ (согласен с ней 253 раза!). И раз восемь она сказала прям так мечтательно: „Ну, понятно, все кушать хотят“. Яночка, а вот тебе, малыш, кажется, хватит. У тебя уже шапочка даже на нос не налезает. У меня, впрочем, тоже. Ох, грехи наши тяжкие: не убий, не укради, не прелюбодействуй после шести с холодильником», — съязвил 59-летний актер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.