Иван Ургант впервые за долгий период времени предстал перед публикой

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант стал чаще появляться в общественных мероприятиях в России, уменьшив количество роликов и фотографий, сделанных за границей.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

Недавно он был замечен на одной из ярмарок современного искусства Cosmoscow 2023, которая открылась 11 сентября. Верен своему стилю, Ургант появился в свободной обуви, с синим свитером и зеленым пиджаком.

На этом мероприятии также были замечены известные лица российского шоу-бизнеса, такие как Константин Эрнст, Ксения Собчак, Алена Долецкая, Лена Перминова, Равшана Куркова, Рома Зверь, Ольга Слуцкер, Максим Виторган и многие другие.

Напомним, что с февраля прошлого года популярное шоу "Вечерний Ургант" не выходит в эфир. Ургант критиковал СВО на Украине и временно покинул Россию. Руководство Первого канала утверждало, что прекращение выпусков связано с "информационным режимом", который не предусматривает развлекательные программы.

Театральный режиссер Эдуард Бояков выразил мнение, что возвращение Урганта к прежнему формату требует понимания и прощения со стороны российской аудитории. Однако Ургант пока не делал официальных заявлений на этот счет и продолжает свою работу в отечественных проектах, включая участие в сериале, съемки которого прошли летом 2023 года. Пока нет информации о его возвращении на телевидение.

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