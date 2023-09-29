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Актрису Юлию Захарову пытаются вернуть в "рабочее состояние" после похорон Гришечкина

Шоу-бизнес

Актрису Юлию Захарову вторую неделю пытаются вернуть в "рабочее состояние" после её "пьяного шоу" на похоронах заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник из близкого окружения актрисы.

Актрису Юлию Захарову пытаются вернуть в "рабочее состояние" после похорон Гришечкина
Фото: Личный аккаунт Юлии Захаровой в Instagram

По словам собеседника издания, в день прощания с коллегой артистка пила антидепрессанты и смешала их с "приличной порцией алкоголя".

Сейчас Захарова пытается прийти в себя перед спектаклем, который состоится через неделю. На вопрос, помогают ли принимаемые близкими меры, собеседник тяжело вздохнул.

На похоронах актёра Гришечкина Лена Полено из "Счастливы вместе" посылала всех вокруг и, раскачиваясь, просила прикурить. Спустя некоторое время её отвели от журналистов на безопасное расстояние, однако она не могла стоять и ждала такси, сидя на бордюре, напомнил Telegram-канал.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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