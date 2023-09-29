Блогер Оксана Самойлова показала, как выглядит без наращенных волос

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что жена Джигана Оксана Самойлова всегда безупречно выглядит и даже во время трудностей она уделяет внимание своей внешности. Она является популярной блогершей, и связь со своими подписчиками для неё очень важна.

Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Оказалось, что у неё есть некоторые секреты красоты и хитрости, которыми она поделилась со своими подписчиками. Например, она наращивает свои волосы уже 15 лет и это является ее постоянной привычкой. Оксана всегда имеет роскошную прическу благодаря этой процедуре.

Однако, недавно звезда показала своим подписчикам свои естественные волосы без наращенных прядей. Оксана открыто призналась, что после такого долгого времени она готова отказаться от этой привычки. Она заявила, что настал момент, когда она готова снять наращенные волосы и начать лечение и отращивание своих естественных волос.

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