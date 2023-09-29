Жительница РФ хочет получить от Насти Ивлеевой компенсацию морального ущерба от просмотра её видео

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жительница Челябинской области решила через суд получить моральную компенсацию от просмотра видеороликов блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Личный аккаунт Насти Ивлеевой в Instagram

По словам 38-летней пострадавшей, она пребывает в шоке после просмотра 84 видео Ивлеевой, которые просто переполнены нецензурной лексикой и жаргонными словами.

Истец заявила, что она понесла моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей, которую она и хотела бы получить в судебном порядке.

Ещё одно требование заявительницы — заблокировать ролики Ивлеевой на всех ресурсах, дабы у молодёжи не было возможности их смотреть.

Теперь по заключению суда видео Ивлеевой пройдёт экспертизу специалистами. Если последние посчитают их неподобающими, блогера вызовут в Челябинский суд.

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