Российская певица Слава в своем блоге сообщила, что для нее перестал существовать телеведущий Андрей Малахов. Такое решение она приняла после выхода на ТВ выпуска с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
По словам Славы, Малахов "ложно и грязно" подал информацию о ее нынешних отношениях с Тимуром Хайдаровым. За это она пристыдила телеведущего.
"Андрей, тебе не стыдно? Ты знаешь меня 150 лет. Ты знаешь, как я делаю и что я делаю", — обратилась к Малахову звезда.
При этом она отметила, что ее и других жертв пластики хирурга также звали в телепередачу. Однако они не планируют принимать в этом участие, так как хотят решить конфликт по закону.
В июле этого года певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в плохой работе над ее грудью. В качестве компенсации она потребовала пять миллионов рублей. В свою очередь, Тимур Хайдаров отказался платить такие деньги артистке.
Ранее певица Слава призналась в любви к алкогольным напиткам.
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