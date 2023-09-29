Певица Слава заявила о низком поведении Малахова после выпуска с Хайдаровым

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Слава в своем блоге сообщила, что для нее перестал существовать телеведущий Андрей Малахов. Такое решение она приняла после выхода на ТВ выпуска с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Фото: tvcenter.ru

По словам Славы, Малахов "ложно и грязно" подал информацию о ее нынешних отношениях с Тимуром Хайдаровым. За это она пристыдила телеведущего.

"Андрей, тебе не стыдно? Ты знаешь меня 150 лет. Ты знаешь, как я делаю и что я делаю", — обратилась к Малахову звезда.

При этом она отметила, что ее и других жертв пластики хирурга также звали в телепередачу. Однако они не планируют принимать в этом участие, так как хотят решить конфликт по закону.

В июле этого года певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в плохой работе над ее грудью. В качестве компенсации она потребовала пять миллионов рублей. В свою очередь, Тимур Хайдаров отказался платить такие деньги артистке.

Ранее певица Слава призналась в любви к алкогольным напиткам.