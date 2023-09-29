Отец Жанны Фриске отреагировал на выход в свет внука Платона угрозами и злостью в адрес Шепелева

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов выразил мнение о появлении телеведущего Дмитрия Шепелева в компании своего 10-летнего сына Платоном, с которым он не разрешает видеться семье певицы. Копылов считает, что действия телеведущего мотивированы его утратой популярности.

Фото: prt scr youtube.com/Влад Аганов

Отец артистки выразил сомнение, считает ли Шепелев себя звездой, и назвал его "мразью" за постоянное присутствие в медийном пространстве. По мнению Копылова, ведущий не обладает никаким особым талантом и скоро исчезнет из фокуса внимания и с экранов. Он также предсказал, что перед новым годом программа Шепелева "В кругу друзей" закроется.

"Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут", — высказался Копылов в беседе с Super. ru.

Платон — сын Шепелева и певицы Жанны Фриске. Мальчик появился на свет 7 апреля 2013 года в частной клинике в Майами. В многочисленных интервью телеведущий признавался, что не разрешает родителям и сестре певицы видеться с ребенком. Бывшая коллега Фриске из группы "Блестящие" и крёстная мать Платона Ольга Орлова также не поддерживает с ним контакт.

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