Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным. Они сблизились на съёмках, пишет "КП".
Сюжет ситкома напоминает известный фильм Голливуда "За бортом". В "Безбашенной" всё происходит в России.
Главная героиня Вика, которую играет Варнава, — светская львица. Она оказывается в сибирской глуши с амнезией в доме лесника и трёх его детей.
Актриса ещё не нашла новую любовь после развода с режиссёром Александром Молочниковым. Екатерина не разговаривала с журналистами, но много фотографировалась, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет.
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