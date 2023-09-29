Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках

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Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным. Они сблизились на съёмках, пишет "КП".

Фото: "Kativarnava1" by aaneshka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Сюжет ситкома напоминает известный фильм Голливуда "За бортом". В "Безбашенной" всё происходит в России.

Главная героиня Вика, которую играет Варнава, — светская львица. Она оказывается в сибирской глуши с амнезией в доме лесника и трёх его детей.

Актриса ещё не нашла новую любовь после развода с режиссёром Александром Молочниковым. Екатерина не разговаривала с журналистами, но много фотографировалась, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет.

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