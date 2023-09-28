Коллектив Little Big стал позиционировать себя группой из Лос-Анджелеса

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Группа Little Big, представляющая собой симбиоз панка, попа и рейва, объявила о своем американском происхождении в рамках предстоящих выступлений в Европе, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia

По информации издания, на постерах мероприятий во Франции музыканты определяют себя как американскую группу, широко известную в мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны.

Планы коллектива включают выступления в Париже, Нанте и Мериньяке.

10 августа концерт Little Big в Ереване был отменен из-за угрозы безопасности. По словам представителей группы, организаторы не смогли гарантировать безопасность проведения мероприятия.

9 августа армянский культурный центр "Священная Армения" заявил о намерении подать жалобу в местную генпрокуратуру на фронтмена Little Big Илью Прусикина, признанного в России иностранным агентом. Основной причиной жалобы стало использование артистом христианского креста в качестве скейтборда, что по мнению активистов, является насмешкой над христианскими ценностями и оскорблением религиозных чувств.

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LITTLE BIG – SKIBIDI (official music video)