Little Big отреклись от России и представляются группой из Лос-Анджелеса

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыканты популярного коллектива Little Big отреклись от России. Теперь, анонсируя концерты во Франции, они представляются группой из США.

Фото: https://vk.com/littlebigband

В афише выступления в парижском концертном зале "Батаклан" говорится, что Little Big — музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса, завоевавший сердца слушателей не только в США, но и во всём мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны.

Такие же описания есть на французских сайтах по продаже билетов.

Ранее появился список российских артистов, осудивших певицу Аллу Пугачёву, уехавшую в Израиль после начала СВО.

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