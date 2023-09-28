Музыканты популярного коллектива Little Big отреклись от России. Теперь, анонсируя концерты во Франции, они представляются группой из США.
В афише выступления в парижском концертном зале "Батаклан" говорится, что Little Big — музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса, завоевавший сердца слушателей не только в США, но и во всём мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны.
Такие же описания есть на французских сайтах по продаже билетов.
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