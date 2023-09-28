Певец Алексей Воробьев: "За способность различать ноты отвечает правое полушарие, которого у меня на 50% нет"

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StarHit пишет, что 35-летний певец Алексей Воробьёв несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает активную работу. Он записывает новые песни, снимается в кино, включая голливудские проекты, и участвует в российских ток-шоу.

Фото: Личный аккаунт Алексея Воробьева в Instagram

Воробьев пережил обширный инсульт после ДТП, который привёл к нарушениям работы мозга и тела. Но, как он упоминает, он смог адаптироваться и продолжает функционировать благодаря другим отделам мозга, которые взяли на себя функции погибших клеток. Он описывает данный процесс как "перезагрузку компьютера", который может случайно выкинуть пользователя из программы.

35-летний исполнитель остаётся оптимистичным, фокусируясь не на негативных сторонах, а на плюсах своего состояния. Один из примеров — у него не полностью восстановилась чувствительность на левой стороне тела после инсульта.

Изначально Воробьев проходил лечение в США, затем посещал врачей в Австрии. Затем музыкант вернулся в Россию, где продолжил терапию. Специалисты, с которыми он работал, были скептичны по поводу восстановления его музыкальных способностей, так как за это отвечает правое полушарие, которое у него повреждено. Однако, Воробьев вновь учился извлекать звук, управлять своим голосом и играть на инструментах. Благодаря тяжелой ежедневной работе, он смог восстановить мобильность левой руки и теперь с гордостью заявляет, что снова может играть на фортепиано и аккордеоне.

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